بعد اعتذار الأهلي.. اتحاد الكرة يُخطِر فاركو بموعد مباراته في الكأس أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تلقى نادي فاركو خطاباً رسميًا من اتحاد الكرة يُخطره بموعد مباراته أمام المصري البورسعيدي بدور الـ 8 بكأس مصر بعد اعتذار الأهلي عن عدم استكمال المسابقة.

وأوضح اتحاد الكرة، خلال الخطاب المُرسل لنادي فاركو، أن المباراة ستُقام يوم الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس عند التاسعة من مساءً بملعب برج العرب.

فاركو كان من المقرر أن يلتقي الأهلي يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة الكأس ولكن الأهلي اعتذر عن عدم استكمال المسابقة.

المصري كان قد تأهل إلى دور الـ 16 بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف على نظيره البنك الأهلي.

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