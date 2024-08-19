"هو فين؟".. فاركو يسخر انسحاب الأهلي من مواجهته في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

سخرت حسابات نادي فاركو على مواقع التواصل الاجتماعي من تأهل فريقهم لكرة القدم إلى دور ربع نهائي كأس مصر بعد اعتذار النادي الأهلي.

ونشرت حسابات نادي فاركو تصميماً من فيلم "فول الصين العظيم، للفنان محمد هنيدي خلال المشهد الذي كان يقول :"هو فييين؟".

وذيلت الحسابات التصميم بتعليق:"فاركو إلى ربع نهائي كاس مصر بعد اعتذار النادي الأهلي".

فاركو كان من المقرر أن يلتقي الأهلي يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة الكأس ولكن الأهلي اعتذر عن عدم استكمال المسابقة.

وتلقى نادي فاركو خطاباً رسميًا من اتحاد الكرة يُخطره بموعد مباراته أمام المصري البورسعيدي بدور ربع نهائي كأس مصر بعد اعتذار الأهلي عن عدم استكمال المسابقة.

وأوضح اتحاد الكرة، خلال الخطاب المُرسل لنادي فاركو، أن المباراة ستُقام يوم الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس عند التاسعة من مساءً بملعب برج العرب.

المصري كان قد تأهل إلى دور الـ 16 بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف على نظيره البنك الأهلي.

اقرأ أيضًا:

أصغر مدرب وتلميذ جوارديولا.. ماذا قدم المدربين الجدد في الدوري الإنجليزي؟

"ده كلام الفهلوة".. إبراهيم فايق يوجه رسالة قوية للخطيب بعد التعديلات الإدارية

صحفي فرنسي يكشف موعد انضمام عبد المنعم لنادي نيس