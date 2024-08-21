شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة البارالمبية تطير إلى باريس اليوم للمشاركة فى البارالمبياد والان مع تفاصيل الخبر

تسافر البعثة البارالمبية المصرية إلي باريس اليوم الأربعاء، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024، والمقرر إقامتها يوم 28 من أغسطس الجاري وتنتهي 8 سبتمبر.

وتشارك البعثة المصرية بـ10 ألعاب وهم:"رفع الأثقال - ألعاب القوى - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة - تنس الطاولة - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف - الكياك".

وتشارك البعثة في رفع الأثقال بـ 11 لاعبا وهم، محمد المنياوي، وزن - 59 كيلوجراما ، شريف عثمان، وزن -65 كيلوجراما، محمد صبحي، وزن -88 كيلوجراما، طه عبد المجيد، وزن -54 كيلوجراما، عمرو مسعد، وزن +107 كيلوجرامات في منافسات الرجال.

بينما في منافسات السيدات تشارك، رحاب أحمد، وزن - 55 كيلوجراما، إيناس الجبالي، وزن - 41 كيلوجراما، فاطمة محروس، وزن - 61 كيلوجراما، صفاء محمد، وزن - 79 كيلوجراما، راندا تاج الدين، وزن - 86 كيلوجراما، نادية فكري، وزن +86 كيلوجراما

وفي لعبة البارا تنس طاولة تشارك البعثة بـ 11 لاعبا وهم:"إسلام رسلان، أحمد محصي، خالد رمضان، سيد رمضان، عبد الرحمن بهجت، علا سليمان، فوزية الشامي، منى عبدالحق، هناء حماد سماح عبدالعزيز، وهاجر السيد".

وبـ3 لاعبين تنافس مصر في السباحة البارالمبية بـ"ملك عبد الشافي، وزياد كحيل، وزياد طارق حسبي".

كما تشارك في البارا ألعاب القوى 5 لاعبين وهم :"كريم محمود عبدالتواب، ومصطفى فتح الله 100 متر عدو، ومحمد رمضان رمي القرص، وعبدالرحمن شبيب الوثب الطويل، شيماء جابر رمي القرص سيدات".

وفي لعبة البوتشيا الكرة الحديدية يشارك لاعبان وهم:"محمود نبوي، وهناء علام"، وبنفس العدد يشارك في التجديف بلاعبان "علي الزيني، ومروة عبدالعال منافسات زوجي مختلط".

وفي الكرة الطائرة جلوس المنتخب الوطني رجال، ويضم 12 لاعبا، الباراتايكواندو لاعبان، سلمى علي عبدالمنعم، وزن - 52 كيلوجراما سيدات، وعبدالرحمن محمد، وزن - 70 كيلوجراما رجال.

وينافس منتخب مصر رجال في البارالمبية ويضم 6 لاعبين، وفي الباراكانوي لاعبان ياسين كمال 200 متر باراكانوي رجال، وسلوى إيهاب، 200 متر باراكانوي سيدات.

وشهدت الفترة الماضية تواص مستمر بين الدكتور حسام الدين مصطفي والسفير المصري علاء يوسف، من أجل الاطمئنان على ترتيبات الأخيرة قبل وصو البعثة إلي باريس.

وسبق البعثة إلي باريس، عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية، لإنهاء كافة الإجراءات للبعثة خلال تواجدها في فرنسا.

ومن المقرر أن يرفع الثنائي رحاب أحمد بطة رفع الاثقال وعلي الزيني بطل التجديف لرفع العلم المصري في طابور افتتاح الدوري البارالمبية.