شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يصدر قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادى الطيران الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شئون نادي الطيران الرياضي بعد قرار وقف واستبعاد المجلس المنتخب، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو انتهاء مدة عمل المجلس المنتخب أيهما أقرب.

وكلف وزير الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بإعمال شئونها نحو ترشيح عدداً من الأسماء لتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الطيران الرياضي من بين أعضاء جمعيته العمومية لإدارة شئون نادي الطيران الرياضي وفق اللائحة المالية للهيئات الرياضية.

وجاء تشكيل اللجنة المؤقتة في نادي الطيران الرياضي برئاسة الطيار/ وليد مراد محمد اسماعيل وعضوية كل من الطيار / وليد مراد محمد اسماعيل، المستشار / محمد أحمد أحمد على، عبير عقل وهبه شافعي، المستشار / كريم أحمد عرفان حسان، المستشار / محى الدين مصطفى عادل محمد، محمود على محمد السيد.

