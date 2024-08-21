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موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي فريق ، بنظيره فريق برينتفورد، في السادسة والنصف من مساء يوم الأحد القادم الموافق 25 أغسطس 2024، في إطار منافسات الجولة الثانية من .

وفي مباراة الجولة الأولى، نجح النجم المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق فوز مثير على مضيفه فريق إيبسويتش تاون، بقيادة اللاعب المصري سام مرسي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بورتمان رود" في مستهل مشوار الفريقين في البريميرليج.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مواجهة إيبسويتش تاون بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: أليسون.خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.خط الوسط: ريان جرافينربخ، أليكسيس ماك اليستر، دومينيك سوبوسلاي.خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تعتبر قناة بين سبورت القطرية المشفرة، القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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