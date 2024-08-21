الكشف عن مواعيد الانتقالات الصيفية والشتوية في الدوري المصري

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الانتقالات الشتوية والصيفية للموسم الكروي الجديد.

وتلقى الاتحاد المصري، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القد فيفا، بشأن تحديد المواعيد الخاصة بالانتقالات.

وأوضح الاتحاد أن فترة القيد الصيفية ستبدأ في 31 أغسطس الجاري وتستمر لمدة 55 يومًا تقريبًا، حتى 25 أكتوبر المقبل.

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وجاء تحديد هذا التوقيت بناءً على خطابات من الاتحاد المصري إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، مفيدًا أن آخر البطولات المحلية للموسم الحالي هي نهائي كأس مصر في 30 أغسطس.

أما بالنسبة للفترة الشتوية، فستبدأ في 1 يناير 2025 وتنتهي في 31 من ذات الشهر. وسينتهي الموسم الجديد ككل في 30 يونيو، وفقًا لجدول اتحاد الكرة المصري.

يذكر أن مسابقة الدوري المصري انتهت منذ أيام والتي توج بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وتستكمل مباريات بطولة كأس مصر في الوقت الحالي حيث يواجه الاسماعيلي فريق سموحة، بينما زد يواجه سيراميكا كليوباترا، والزمالك يواجه طلائع الجيش.