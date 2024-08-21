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نجم مانشستر سيتي يوافق على عرض الهلال السعودي

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مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي -

أفادت تقارير صحيفة اليوم الأربعاء، أن البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي على الانتقال لصفوف الهلال السعودي بحسب تقارير برتغالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ريكورد” البرتغالية، فإن جواو كانسيلو وافق على الانتقال لصفوف الهلال بعدما أقنعه جورج جيسوس مدرب الفريق السعودي.

وأوضحت الصحيفة، أن المدرب جيسوس، المدير الفني للهلال، يجد في كانسيلو خيارا مناسبا لتعويض سعود عبد الحميد القريب من الانتقال لروما الإيطالي.

يذكر أن صحيفة ذكرت أن الهلال يضع جواو كانسيلو وزميله كايل ووكر وفريمبونج لاعب ليفركوزن على رأس اهتمتماته في رحيل رحيل سعود عبد الحميد.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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