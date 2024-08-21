فيفا يورط الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بيان بالتحديث الأسبوعي للأندية المصرية الموقوفة من القيد.

وظهر في التحديث الأخير للفيفا حرمان نادي الزمالك من القيد لمدة ثلاث فترات وذلك بسبب مستحقات البرتغالي روي أجواش، مساعد البرتغالي فيريرا مدرب الزمالك الأسبق.

وأكد الفيفا على أنه في حال لم يدفع مستحقات البرتغالي روي أجواش فلن يكون بمقدوره التعاقد مع أي صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري.

من جانبه ينتظر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” حتى يوم 31 أغسطس الجاري قبل إرسال أسماء الأندية التي ستشارك في بطولات إفريقيا في الموسم الجديد.

وحسب بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فإنه يوجد ثمانية أندية مصرية محرومة من القيد وهم..

مصر المقاصة 5 قضايا، وإيسترن كومباني 4 قضايا، والزمالك 3 قضايا، ومودرن سبورت قضية واحدة، والإسماعيلي قضية، وحرس الحدود قضية، والمصري البورسعيدي قضية، ونجوم المستقبل قضية».