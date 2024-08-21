شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية بالعلمين.. تعرف على مجموعة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار ستيفان مادسن المدير الفني لفريق الاهلى لكرة اليد المجموعة الثانية للتواجد برفقة برشلونة الإسبانى وسيدنى الأسترالى ببطولة كأس العالم لكرة اليد للاندية، وحصل الأهلى على حق اختيار مجموعته باعتباره المنظم للبطولة.

وحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة و الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ومحمد يحيى لطفى رئيس الشركة المتحدة للرياضة وسيف الوزيرى نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة ومحمد الامين رئيس الاتحاد وحسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد للاندية بمدينة العلمين الجديدة والتى ستستضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة شهر سبتمبر المقبل .

شارك فى سحب القرعة من الأهلى إبراهيم المصرى نجم الفريق الأحمر ومن الزمالك الأسطورة أحمد الأحمر قائد فريق القلعة البيضاء وسط تواجد رئيسا جهاز كلا الفريقين .

كما شهد حفل القرعة حضور عدد من مسئولى الرياضة وأسرة كرة اليد بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد ومسئولو الشركة المتحدة للرياضة المنظم للقرعة وراعى الاتحاد .