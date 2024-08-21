شكرا لقرائتكم خبر عن زد يهزم سيراميكا ويتأهل لمواجهة مودرن سبورت في ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق زد إف سي لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وسجل ديلسون كاموني مهاجم فريق زد هدف فريقه الأول في الوقت الإضافي من المباراة، ليعزز البانوبي تفوق فريقه بالهدف الثاني في الثواني الأخيرة، وجاء الهدف الثالث قبل لحظات من صافرة النهاية عن طريق ديلسون كاموني، ليتأهل الفريق لربع النهائي ويواجه مودرن سبورت المتأهل سلفا على حساب إنبي.

وتأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 بعد الفوز على مكادى بهدف نظيف، فيما تأهل فرق زد بعدما أطاح بفريق الداخلية بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: خالد صبحي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - احمد بلحاج - احمد القندوسي - صديق ايجولا.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - إبراهيم محمد - محمد إبراهيم - احمدالقرموطي - مروان عثمان - نور علاء - كريم اديمولا - احمد ياسر ريان.

بينما جاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى على لطفي

خط الدفاع: مصطفى العش ومحمد أشرف ومحمد إسماعيل وعلى جمال

خط الوسط: أحمد عاطف، ومصطفى سعد، وبيتر زيو، وماتا ماكاسا

خط الهجوم: شادي حسين ومصطفى زيكو.