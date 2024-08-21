الشوط الأول.. التعادل السلبي بين الزمالك وطلائع الجيش

انتهى الشوط الأول من المباراة الجارية الان، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع طلائع الجيش في كأس مصر.

وحسم التعادل السلبي، الشوط الأول بين الزمالك وطلائع الجيش ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش ضمن إطار منافسات دور الـ16 من المسابقة المحلية وذلك على أرضية استاد السلام.

ويغيب جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش بعد سفره إلى بلاده لحصوله على إجازة بعد انتهاء الدوري المصري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمد عاطف – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد.

خط الوسط : محمد أشرف روقا – سيف جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم : سيد عبد الله “نيمار”- ناصر منسي – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.