شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه فاركو اليوم فى ربع نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصري في التاسعة مساء اليوم الخميس، فريق فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور ربع نهائي كأس مصر.

وتأهل المصري لربع النهائي عقب تغلب الفريق البورسعيدي في دور الـ 32 على جمهورية شبين بهدف نظيف، ثم الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-1 في دور الـ16.

فى المقابل بدأ فريق فاركو مسابقة كأس مصر بفوز كبير على فريق الواسطة بثلاثية نظيفة، ثم تأهل لهذا الدور بعدما أعلن النادي الأهلي في وقت سابق انسحابه من بطولة كأس مصر نظراً لتفضيل الفريق الأحمر منح فترة راحة للاعبيه قبل الاستعداد للموسم المقبل.

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم تعين محمد العتبانى لادارة مباراة المصرى البورسعيدى ضد فاركو اليوم، ويعاونه كل من شريف عبد الله وشهاب راشد، ونادر قمر الدولة حكم رابع، ومحمود ناصف حكم تقنية الفيديو ويساعده مصطفى مدحت.