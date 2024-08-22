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القندوسي يؤجل الرد على زد وسيراميكا ويفضل العروض الخارجية

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ سليمان النقر

الخميس، 22 أغسطس 2024 10:00 ص

يبحث مسئولو الأهلي مع الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق الذي إنتهت إعارته مؤخراً لنادي سيراميكا العروض المُقدمة للاعب من أجل تجديد إعارته بعدما رفض مارسيل كولر عودة اللاعب للقلعة الحمراء .

ويمتلك الأهلي عروض محلية كثيرة للتعاقد مع القندوسي بعد تألقه الموسم المنقضي مع سيراميكا يأتي في مقدمتها ، عروض من زد وسيراميكا الذي يرغب في تجديد الإعارة ورغم جدية هذا العروض إلا أن اللاعب الجزائري يرغب في خوض تجربة أحتراف خارج .

ويناقش مع وكيله بعض العروض الأوربية والخليجية لإحتيار إحداها بالتنسيق مع إدارة الأهلي التي حاولت إقناع كولر بإعادة اللاعب الجزائري لكن المدرب السويسري رفض وأصر على تجديد الإعارة.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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