شكرا لقرائتكم خبر عن القندوسي يؤجل الرد على زد وسيراميكا ويفضل العروض الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو الأهلي مع الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق الذي إنتهت إعارته مؤخراً لنادي سيراميكا العروض المُقدمة للاعب من أجل تجديد إعارته بعدما رفض مارسيل كولر عودة اللاعب للقلعة الحمراء .

ويمتلك الأهلي عروض محلية كثيرة للتعاقد مع القندوسي بعد تألقه الموسم المنقضي مع سيراميكا يأتي في مقدمتها ، عروض من زد وسيراميكا الذي يرغب في تجديد الإعارة ورغم جدية هذا العروض إلا أن اللاعب الجزائري يرغب في خوض تجربة أحتراف خارج الدوري المصري.

ويناقش مع وكيله بعض العروض الأوربية والخليجية لإحتيار إحداها بالتنسيق مع إدارة الأهلي التي حاولت إقناع كولر بإعادة اللاعب الجزائري لكن المدرب السويسري رفض وأصر على تجديد الإعارة.