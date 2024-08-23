شكرا لقرائتكم خبر عن ملك إسماعيل تخطط للفوز بميدالية فى الخماسى الحديث بأولمبياد لوس انجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت البطلة المصرية ملك إسماعيل، صاحبة الـ 19 عاماً، فى خطف الأنظار بمنافسات نهائي الخماسي الحديث فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالرغم من إنهاء مشوارها فى المركز الـ 12 .

ملك إسماعيل نجحت فى منافسة الكبار، وبالرغم من صغر سنها إلا أنها تبشر بمستقبل مشرق فى الدورات الأولمبية المقبلة لتحقيق ميدالية أولمبية.

وأعربت ملك إسماعيل لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث، عن طموحها في تحقيق ميدالية اولمبية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في لوس أنجلوس 2028.

وقالت ملك إسماعيل في تصريحات صحفية : "طموحي تحقيق ميدالية أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، حيث سأكون قمت بالاستعداد جيدًا، وستكون المنافسة مختلفة خاصة بعد استبدال الفروسية بالموانع".

وأضافت: "بعد إلغاء الفروسية من الخماسي الحديث، سوف تتسع قاعدة المنافسة على ميداليات وستكون المنافسة قوية كثيرًا، وبمساعدة والدتي وأسرتي والمدربين سأستطيع تحقيق ميدالية أولمبية".

الجدير بالذكر أن قد أنهت ملك إسماعيل صاحبة الـ 19 عاماً منافسات نهائي الخماسي الحديث في المركز الـ 12 برصيد 1359 نقطة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتابعت ملك اسماعيل : "قبل خوض المنافسات في أولمبياد باريس، كان هناك ضغط كبير من السوشيال ميديا بعد عدم تحقيق ميداليات في الأيام الأولى، ولكن كنت أتجاهل كل شئ سلبي".