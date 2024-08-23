الامارات | كريستيانو رونالدو يقدّم جورجينا كزوجته للمرة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي لكرة القدم، للمرة الأولى، أن جورجينا رودريغيز، أم اثنين من أبنائه الخمسة، هي زوجته.

وباتت القناة الرسمية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على موقع «يوتيوب» الحدث الأبرز في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تجاوز عدد المشتركين فيها ستة ملايين خلال الساعات الأولى بعد إطلاقها.

ونال مقطع الفيديو الأول الذي قدم به رونالدو قناته الرسمية متابعة كبيرة، عندما ظهر مع صديقته جورجينا، لكن المثير للاهتمام أنه قدّم أم ابنيه على أنها زوجته وذلك للمرة الأولى.

واعتاد نجم النصر الظهور مع شريكته جورجينا باستمرار، لكنه لم يكن يتحدث عنها كزوجة، فيما ظهر عند إطلاق قناته على «يوتيوب» ليقول إنه سعيد بأن يطلق قناته الرسمية مع زوجته، مضيفاً «هذه قناة كريستيانو رونالدو.. أقدم لكم زوجتي جو (جورجينا).. النجاح مؤكد».

وحظي مقطع التقديم الذي اعترف رونالدو خلاله بأن جورجينا هي زوجته بمتابعة قياسية، حيث شاهده ما يقارب سبعة ملايين شخص على الموقع.

ويحظى رونالدو بشعبية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ يبلغ عدد متابعيه عبر «إكس» 112.5 مليون متابع، إضافة إلى 170 مليون متابع عبر «فيس بوك»، و636 مليون متابع عبر «إنستغرام».