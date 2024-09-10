باوليتا: محمد صلاح لاعب عالمي .. وكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد بيدرو باوليتا نجم المنتخب البرتغالي السابق بما يقدمه كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده في الآونة الاخيرة.

وقال باوليتا في تصريحات تليفزيونية: “ كريستيانو رونالدو ماكينة اهداف برتغالية لم تتوقف بعد وهو أيقونة كبيرة وما زال يمتلك الكثير رغم كبر سنه ليقدمه في الملاعب ”.

وتابع: “ لعبت بجوار اسماء كبيرة خلال مسيرتي الكروية وقد يكونوا افضل مني فنيا مثل لويس فيجو و رونالدو و فيرناندو كوتو وغيرهم من اللاعبين المميزين ”.

وأضاف: “ كيليان مبابى هو افضل مهاجم في العالم بالوقت الحالي وبكون مستمتع جدا عندما أشاهده يلعب على ارضية الملعب ودوما يسعد جماهيره بفضل امكانياته ”.

وواصل: “ اعتقد ان فرق ريال مدريد وليفربول وبرشلونة و ياريس سان جيرمان و بايرن ميونخ ومانشستر سيتي هي الاقرب للمنافسة على لقب دوري ابطال اوروبا هذا الموسم ”.

وأردف: “ فريق باريس سان جيرمان الفرنسى الحالي ينتظره مستقبل كبير بفضل اللاعبين صغار السن وسيصبحون نجوم كبار في الفترة القادمة ”.

وأكمل باوليتا: “ محمد صلاح لاعب عالمي وحقق العديد من الانجازات في وقت قصير ولديه جماهيرية كبيرة في ليفربول وأي فريق في العالم يتمنى التعاقد معه حالياً ”.

وأتم: “ مانويل جوزيه حقق انجازات عديدة مع النادي الاهلي وشرف المدرسة التدريبية البرتغالية في مصر، و ايضا روى فيتوريا قدم اداءا جيدا حينما قام بتدرب منتخب مصر.. واعرف جوزيه جوميز جيدا مدرب الزمالك عنيد في الكرة ويحاول ان يحقق نجاحات مع فريقه ”.