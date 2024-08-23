شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الخماسى الحديث للناشئين يستعد للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للخماسي للحديث للناشئين تحت 17 عام للمشاركة في بطولة العالم، والمقرر اقامتها يوم 7 شهر سبتمبر المقبل، في البرتغال، حيث يعسكر منتخب الخماسي في استاد القاهرة استعدادا للبطولة.

فيما يستعد منتخب مصر للخماسي للحديث للشباب تحت 19 عام للمشاركة في بطولة العالم ، والمقرر اقامتها يوم 20 شهر سبتمبر المقبل، في ليتوانيا .

يذكر أن ، بعثة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وصلت إلى ليتوانيا للمشاركة في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث والتي ستقام خلال الفترة من 21 حتى 25 اغسطس الجاري.

ويشارك في البطولة التي تقام بمدينة كوناس الليتوانية 17 اتحاد جامعي يمثلون 17 دولة من كل انحاء العالم.