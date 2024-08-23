شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفتح المزاد على "بنجامين بواتنج" والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادي الاتحاد السكندري فتح المزاد على بيع الغاني بنجامين بواتنج مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم وجود رغبة في بقاء اللاعب الغاني بصفوف زعيم الثغر وعرضه للبيع لأيا من الأندية الراغبة في التعاقد معه في الميركاتو الحالي.



ولا يفضل مسئولو نادي الاتحاد بقاء بواتنج مع الفريق في ظل تراجع مستواه في الفترة الأخيرة بخلاف ارتفاع راتبه الذي يتقاضاه بالدولار ويمثل عبئا على خزينة زعيم الثغر في الوقت الراهن، ويرى أنه من الأفضل التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، ومحاولة تكرار تجربة مابولولو الذي تألق بقميص سيد البلد في الموسمين الماضيين.



على جانب آخر، اقترب 4 لاعبين من مغادرة نادى الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل بحث الإدارة عن إبرام تدعيمات جديدة فى صفوف زعيم الثغر والاكتفاء بالفترة التى قضاها هؤلاء اللاعبين داخل قلعة الشاطبى.



واللاعبون الأربعة الذين اقتربوا من مغادرة الاتحاد هم رجب عمران، بلال السيد، فرانك آلان، إسلام أبو سليمة، حيث ينوى النادى توجيه الشكر للرباعى ويرحلوا بالمجان أو يتم تسويقهم لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد معهم فى الصيف الجارى.



ورحل عن نادى الاتحاد حتى الأن ، الثنائى مابولولو وهشام صلاح والذين انضموا لناديى أهلى طرابلس الليبى والبنك الأهلى على الترتيب.

