شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعسكر فى القاهرة اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على الدخول في معسكر مغلق بالقاهرة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر المقرر لها التاسعة مساء غد السبت.

وأشاد إيهاب جلال بما قدمه اللاعبون أمام سموحة، بعدما سيطر الدراويش على مجريات المباراة، كما استعاد أكثر من لاعب الكثير من مستواه وعلى رأسهم الفلسطيني خالد النبريصى الذى سجل هدفي الفوز ووصل لـ3 أهداف في مباراتين في كأس مصر، بعدما غاب عن التهديف في مباريات الدورى.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بالتركيز داخل الملعب وعدم الالتفاف لما يقال في وسائل الإعلام، من أجل محاولة العودة لمنصات التتويج في كأس مصر خاصة أن الطريق ليس مستحيلا.

وخطف فريق الإسماعيلى تذكرة التأهل إلى ربع نهائى بطولة كأس مصر بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ16.

افتتح التسجيل للإسماعيلى خالد النبريصي فى الدقيقة الثانية والعشرين قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة الثالثة والخمسين من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية.

وبدأ الإسماعيلى مشواره في بطولة كأس مصر بالفوز على القناة بهدفين مقابل هدف في دور الـ32، ثم الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في دور الـ16.