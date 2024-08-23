شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بالكارت الذهبى للمشاركة فى السوبر الرباعى والان مع تفاصيل الخبر

يتمسك مسئولو نادى الزمالك بفرصة الكارت الذهبى، للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري الرباعى المقرر إقامته في الإمارات خاصة بعد توديع الفريق كأس مصر بنسخته الحالية على يد طلائع الجيش ليفقد الفارس الأبيض فرصة التواجد في السوبر كبطل للدورى أو كأس مصر أو كأس الرابطة.

ويمنى مسئولو نادى الزمالك أنفسهم بالحصول على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري في الإمارات كفريق رابع خاصة أنه سيسشارك فى البطولة 4 فرق هم بطل الدوري المصري - بطل كأس مصر - بطل كأس الرابطة.

وتنص لائحة السوبر الرباعى المقرر إقامته بالإمارات على مشاركة بطل الدورى (الأهلى) وبطل الكأس (لم يحدد) وبطل كأس الرابطة (سيراميكا)، على أن يختار الجانب الإماراتى مستضيف البطولة الفريق الرابع،وهو ما يأمل الحصول عليه مسئولي نادى الزمالك في الأيام المقبلة.