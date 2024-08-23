صدمة قوية لـ28% من مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تلقى 28% من مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي صدمة قوية، قبل بداية الجولة الثانية من البريميرليج، حيث تم التأكد من غياب سولانكي عن توتنهام.

وقال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "تعرض دومينيك لإصابة في المباراة الأخيرة، لقد نجح في استكمال مباراة ليستر، لكن إصابته تفاقمت في اليوم التالي وسيغيب عن مباراة إيفرتون غدا".

وبالنسبة لمدربي فانتازي الذين يمتلكون سولانكي (7.5 مليون جنيه إسترليني) من الممكن أن يضعوه على مقاعد البدلاء حتى معرفة ما إذا كانت إصابته قوية أم لا.

وفي حال أردت بيعه، فإن مهاجم نوتنجهام كريس وود (6 مليون جنيه إسترليني)، ومهاجم أستون فيلا أولي واتكينز (9 مليون جنيه إسترليني) هما الخياران الأبرز.

لمشاهدة نصائح الجولة الثانية تابع الفيديو التالي: