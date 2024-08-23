فانتازي.. أفضل تشكيل للجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يضع مدربو فانتازي الدوري الإنجليزي الرتوش الأخيرة على تشكيلاتهم من أجل الجولة الثانية من البريميرليج، وقبل الموعد النهائي للانتقالات المقرر له غدا الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ورشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 15 لاعبا للجولة الثانية يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط.

وجاء تشكيل الكشافة للجولة الثانية كالتالي:

حراسة المرمى: رايا (أرسنال - 5.5 مليون).

خط الدفاع: أرنولد (ليفربول - 7 مليون) - جفارديول (السيتي - 6 مليون)، مونيوث (كريستال - 5 مليون).

خط الوسط: بالمر (تشيلسي - 10.5 مليون)، جوتا (ليفربول - 7.6 مليون)، إيزي (كريستال - 7 مليون) - سميث رووي (فولهام - 5.5 مليون).

خط الهجوم: هالاند (السيتي - 15 مليون)، هافيرتز (أرسنال - 8.1 مليون)، كريس وود (نوتنجهام - 6 مليون).

ويجلس على دكة البدلاء، الحارس فالديمارسون (برنتفورد - 4 مليون)، خط الوسط وينكس (ليستر - 4.5 مليون)، المدافع هاروود (ساوثهامبتون - 4 مليون)، المدافع دافيز (إبسويتش - 4.5 مليون).

لمشاهدة نصائح الجولة الثانية شاهد الفيديو التالي: