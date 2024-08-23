فانتازي.. زيادة سعر لاعب ليفربول اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر مهاجم أرسنال كاي هافيرتز، وخط وسط ليفربول ديوجو جوتا، اليوم الجمعة، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.

ويعرض لكم "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 23 أغسطس، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كاي هافيرتز (أرسنال) 8.1 مليون جنيه إسترليني

ديوجو جوتا (ليفربول) 7.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

خوليو إنسيسو (برايتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

هارفي إليوت (ليفربول) 5.4 مليون جنيه إسترليني

تسيميكاس (ليفربول) 4.9 مليون جنيه إسترليني

أوسكار بوب (مانشستر سيتي) 4.9 مليون جنيه إسترليني

لوك شو (مانشستر يونايتد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ميجيل ألميرون (نيوكاسل) 5.9 مليون جنيه إسترليني

دانيلو (نوتنجهام فورست) 4.9 مليون جنيه إسترليني

لمشاهدة نصائح الجولة الثانية شاهد الفيديو التالي: