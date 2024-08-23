الامارات | تعرف إلى القائمة الأولية لمنتخب الأردن استعدادا لتصفيات كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدرب المغربي لمنتخب الأردن لكرة القدم جمال سلامي قائمة أولية من 32 لاعبا، وذلك تحضيرا لمواجهتي الكويت وفلسطين في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

ويبدأ منتخب الأردن تجمعه في عمان السبت، على أن يلتقي منتخب كوريا الشمالية وديا مساء الثلاثاء المقبل على ملعب البترا، قبل أن يجدد الموعد مع المنتخب ذاته مساء الخميس في إستاد عمان الدولي.

وتقام مواجهتي "النشامى" وكوريا الشمالية خلف أبواب موصدة من دون أي نقل تلفزيوني بحسب رغبة الطرفين لأن المنتخب الضيف بلغ أيضا الدور الحاسم من التصفيات حيث يلعب في الخامس والعاشر من الشهر المقبل مع أوزبكستان وقطر ضمن المجموعة الأولى.

ويفتتح الأردن مشواره في الدور الحاسم بمواجهة ضيفه الكويتي على إستاد عمان الدولي في الخامس من سبتمبر أيضا، قبل أن يلتقي فلسطين بعدها بخمسة أيام في ماليزيا ضمن المجموعة الثانية.

وفي حديثه للموقع الإلكتروني لاتحاد الكرة الأردني، أكد سلامي ثقته الكبيرة بالأسماء التي تم اختيارها لتمثيل المنتخب خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن الدور الحاسم من التصفيات المونديالية ما يزال في بدايته، وتبقى الخيارات مفتوحة والفرصة متاحة أمام أي لاعب كي يثبت حقه في الالتحاق بالمنتخب الوطني.

وأضاف "متابعة الجهاز الفني للاعبين خلال الفترة الماضية منحتنا تصورا أكثر وضوحا لقدراتهم، وفقا لما قدموه من مستويات مع أنديتهم، إلى جانب المعسكر الخارجي الذي أقيم في تركيا خلال يوليو".

واستلم سلامي مهمته مع المنتخب الأردني في 22 يونيو بعد التأهل إلى الدور الحاسم، وذلك خلفا لمواطنه الحسين عموتة الذي ترك منصبه بالتراضي بعدما نجح أيضا في قيادة "النشامى" لإنجاز تاريخي بتحقيق وصافة كأس آسيا 2023، إضافة إلى التأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم في صدارته مجموعتهم أمام السعودية.

وتم تقسيم المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى الدور الحاسم وفي الوقت ذاته إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، على ثلاث مجموعات تضم كل منها ستة منتخبات.

ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات المكون من مجموعتين يتأهل عنها المتصدران إلى النهائيات العالمية، على أن يتواجه الوصيفان لتحديد أي منهما سيخوض الملحق الدولي.

قائمة منتخب الأردن

لحراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري للدفاع: يزن العرب، عبدالله نصيب، حجازي ماهر، سعد الروسان، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمد أبو النادي، علي حجبي، يوسف أبو الجزر للوسط: إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمود شوكت، رجائي عايد، عارف الحاج، محمود مرضي، مهند أبو طه، وسيم الريالات، يوسف أبو جلبوش، رزق بني هاني للهجوم: خالد زكريا، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، عبدالله العطار، علي علوان، علي علوان، ويزن النعيمات.