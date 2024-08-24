موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضيفاً ثقيلًا على نظيره أستون فيلا مساء اليوم السبت وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز.

وفي الجولة الماضية، حقق آرسنال فوزًا على نظيره وولفرهامبتون بهدفين نظيفين، فيما فاز أستون فيلا على فريق وست هام بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا والقناة الناقلة

يواجه آرسنال نظيره أستون فيلا على أرضية ملعب فيلا بارك وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع بشكل حصري عبر شاشة قناة بي إن سبورت1 بتعليق حفيظ دراجي.