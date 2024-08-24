موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بنظيره برايتون صباح اليوم السبت ضمن مواجهات الأسبوع الثاني من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت الجولة الأولى، فوز مانشستر يونايتد على نظيره فولهام بهدف نظيف سجله زيركزي، فيما حقق برايتون فوزًا على إيفرتون بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون والقناة الناقلة

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على برايتون على ملعب فالمر وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع بشكل حصري عبر شاشة قناة بي إن سبورت 1 بتعليق حسن العيدروس.