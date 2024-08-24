شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يبحث انطلاق المعسكر 28 أغسطس استعدادا لكاب فيردى وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن ، انطلاق معسكر الفريق 28 أغسطس الجاري بدلا من 25 أغسطس، أى قبل موعده الرسمي وفق الأجندة الدولية والمقرر له الثاني من سبتمبر المقبل؛ من أجل تجهيز اللاعبين بعد الحصول على راحة طويلة من أنديتهم.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتى كاب فيردى "الرأس الأخضر" يوم 6 سبتمبر باستاد القاهرة، ثم بتسوانا على ملعب الأخير 10 سبتمبر المقبل فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

من ناحية أخرى، ينضم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر المقبل في الثالث من شهر سبتمبر المقبل، استعدادا لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما 6 و10 سبتمبر في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا ، حيث يرتبط صلاح بمباراة يوم 1 سبتمبر في الدوري الإنجليزي.

ويأتي صلاح على راس قائمة المحترفين المقرر انضمامها للمنتخب في المعسكر المقرر انطلاقه خلال أيام، ومعه كلا من مصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي، محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني، أحمد حجازي لاعب نيوم السعودي، محمد شريف لاعب الخليج السعودي، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطرى، ومحمد النني نجم الجزيرة الإماراتي.

وكان الجهاز الفني للمنتخب يرغب في تقديم معسكر المنتخب ليقام يوم 25 أغسطس، بدلا من موعده الرسمي وفق الأجندة الدولية في الثاني من سبتمبر المقبل،من أجل تجهيز اللاعبين بعد الحصول على راحة طويلة من أنديتهم ، لكن الأهلي أعلن في بيانه الرسمي منح اللاعبين راحة حتى نهاية أغسطس، أيضا أصر اتحاد الكرة على استكمال بطولة كأس مصر حتى نهاية الشهر الحالي.

ويعنى احتمال وصول بيراميدز والزمالك لنهائي كأس مصر مزيد من التحديات أمام حسام حسن وجهازه المعاون في تقديم موعد المعسكر، غير أن اللاعبين الدوليين لن تسمح لهم أنديتهم بالتواجد في المعسكر قبل موعد الرسمي 2 سبتمبر.