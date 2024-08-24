مروان عطية وزوجته مع تامر حسني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت سلمى صقر زوجة لاعب النادي الأهلي، مروان عطية، صور أثناء قضاء فترة العطلة الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهرت سلمى في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام" هي زوجها مروان عطية مع المغني تامر حسني.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يخوض أول مباراة في موسم 2024/25 أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر، في دوري أبطال أفريقيا ضد الفائز من جورماهيا الكيني والمريخ جوبا.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد أحمد سيد زيزو

خسارة بعد تقدم.. كيف كانت نهائيات كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي؟

من المهاجم الأكثر اكتمالا في التاريخ؟.. جوارديولا يجيب