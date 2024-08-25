بهدف قاتل.. زد يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب مودرن سبورت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة زد ومودرن سبورت التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وفاز زد على مودرن سبورت بهدف قاتل سجله محمد إسماعيل في الدقيقة 116، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي على ملعب السلام.

وبهذا الفوز تأهل زد إلى نصف نهائي كأس مصر، ويلاقي منافسه الإسماعيلي يوم 27 أغسطس.

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