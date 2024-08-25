شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات رياضية متنوعة فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الأيام الأخيرة من مهرجان العلمين إقامة منافسات رياضية وفعاليات تخطف الأضواء، منها مسابقات سباق السيارات "موتورويك"، ومنافسات الفنون القتالية، التي انطلقت الخميس الماضى على هامش الفعاليات الرياضية للأسبوع السابع فى مهرجان العلمين الجديدة 2024.



وشهد مهرجان العلمين الجديدة حدثًا رياضيًا مميزًا، حيث استضافت المدينة الساحلية بطولة كرة السلة 3×3 والتى جمعت نخبة من اللاعبين المحترفين من القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وستكون ملاعب Score grass شاهدة على مواجهات نارية بين أصحاب المواهب الكروية، ودعت ادارة المهرجان لعدم تفويت فرصة تشجيع أبطال المستقبل.



في ذات السياق، بدأت المنافسات المثيرة لماراثون الدراجات الضخم فى مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بمشاركة ألف 1000 دراجة، ويقود الماراثون خمسون من نجوم منتخب مصر للدراجات، ما يضيف للحدث طابعًا تنافسيًا وحماسيًا.



وتتواصل ليالي مهرجان العلمين الفريدة مستمرة في إبهار محبيها وروادها لتسجل ذكريات لا تنسى، فمنذ انطلاقة المهرجان المبهرة العام الماضي، أخذ صناعه على عاتقهم مهمة التنوع في نشاطاته، مسجلين إعجاب كل حضور الحدث الأهم في الشرق الأوسط.



وأقيم مؤتمر صحفى للكشف عن منافسات بطولة "القاضية" التي سوف تقام بمدينة العلمين للمرة الأولى، وتستعد بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة MMA QADYA بأعداد النسخة الخامسة في مهرجان العلمين والتي تضم 24 مقاتلا من 8 جنسيات مختلفة (مصر - البرازيل - روسيا - الجزائر - المغرب - نيجيريا - توجو - السودان) ضمن الفعاليات الرياضية المقامة في مهرجان العلمين الجديدة 2024.



الحدث يعد بمنافسات حماسية بين المقاتلين، حيث يشهد مهرجان العلمين الجديدة، حدثًا رياضيًا ضخمًا يحبس الأنفاس، حينما تستضيف المدينة الساحلية بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة بنسختها الخامسة 005 QADYA تجمع نخبة من أبرز المقاتلين على مستوى العالم.



وتشهد البطولة مواجهات مثيرة بين 24 مقاتلا يمثلون 8 جنسيات مختلفة بينهم 4 سيدات، مما يضمن تنوعًا كبيرًا في الأسلوب والمهارات القتالية، ويخوض المشاركون معارك شرسة في سعيهم للتغلب على خصومهم وحصد الألقاب والجوائز المالية.



كما أحيا الحفل مطرب الراب دبل زوكش ويدعو القائمون على البطولة جميع عشاق الرياضات القتالية وعشاق الموسيقى حيث سيقوم دبل زوكش باحياء هذا الحدث الاستثنائى.



وتتواصل ليالي مهرجان العلمين الفريدة مستمرة في إبهار محبيها وروادها لتسجل ذكريات لا تنسى، فمنذ انطلاقة المهرجان المبهرة العام الماضي، أخذ صناعه على عاتقهم مهمة التنوع في نشاطاته، مسجلين إعجاب كل حضور الحدث الأهم في الشرق الأوسط.



يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.



وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كل الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.