شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا شابات وناشئى الطائرة فى مواجهة تونس ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية التى تقام فى تونس للشابات والناشئين.

فيما يلتقى أيضا منتخب الناشئين نظيره التونسى فى المنافسة التى تقام حتى يوم 31 أغسطس الجارى، قبل أن يلتقى كينيا غدا ثم رواندا بعد غد، أخيرا الجزائر يوم 28 أغسطس الجارى.

من ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وقد أقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.