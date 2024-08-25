شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري يظهر للمرة الأخيرة فى فرنسا اليوم قبل الانتقال للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يظهر المغربي أشرف داري ، مدافع نادي بريست الفرنسي، للمرة الأخيرة مع فريقه اليوم الأحد، قبل الحضور للقاهرة للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يشارك أشرف داري مع بريست عصر اليوم ثم يُغادر بعدها فرنسا قادماً على القاهرة للخضوع للكشف الطكبي ثم إعلان إنتقاله للقلعة الحمراء .

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في النادي الفرنسي على ضم المدافع المغربي مقابل مليون و900 ألف دولار، ويتم تسديد المبلغ على دُفعتين، الأولى بمليون دولار يتم دفعها خلال أيام، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية وقيمتها 900 ألف دولار بعد عام.

وفى سياق متصل، كشف مصدر في الأهلي عن سر تأخر وصول أشرف داري للانتقال رسمياً للقلعة الحمراء، موضحاً أن الأهلي أنهى الصفقة بشكل نهائي، وتم الاتفاق مع النادي الفرنسي واللاعب على جميع التفاصيل.

وقال المصدر، إن النادي الفرنسي طلب من إدارة الأهلي تأجيل سفر اللاعب إلى القاهرة حتى يُشارك مع بريست في مباراة لانس اليوم، الأحد، لتكون آخر مباراة له مع الفريق الفرنسي بعدها سيتوجه اللاعب إلى القاهرة للانتقال الرسمي للأهلي.

وأضاف المصدر، وافقنا على طلب النادي الفرنسي، خاصة أن هذه كانت رغبة اللاعب أيضاً، موضحاً أن اللاعب سيصل القاهرة مساء اليوم، الأحد، أو صباح غداً الاثنين على أقصى تقدير لإتمام انتقاله للقلعة الحمراء بشكل رسمي.