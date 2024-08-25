شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتلقى إخطارا من كاف بموعد إرسال القوائم النهائية للسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة إخطارا جديدا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بالموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يتم إرسال القوائم النهائية يوم 12 سبتمبر المقبل، قبل أسبوعين من موعد المباراة التي ستقام فى المملكة العربية السعودية.

وفي خطوة تشير إلى اقتراب موعد المواجهة الحاسمة، أعلن الكاف أيضًا أن الأهلي والزمالك مطالبان بإرسال قوائمهما الأولية غدًا، الاثنين، ما يعني أن الأجهزة الفنية لكلا الفريقين تعمل جاهدة لتحديد العناصر التى ستدخل المعسكر الإعدادي للمباراة.

ومن المتوقع أن تشهد القوائم النهائية صراعًا كبيرًا بين النجوم على حجز مكان أساسي في التشكيلة، خاصة أن المباراة تحمل أهمية كبرى لكلا الفريقين والجماهير المصرية.

النادي الأهلي هو أكثر فريق حاصل على لقب السوبر برصيد 8 ألقاب، كما يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره والتتويج بلقب السوبر للمرة الـ5، ويلتقى الأهلى مع الزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل في إطار مباراة السوبر الأفريقى والتي تقام بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك النادي الأهلي في كأس السوبر باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه في المباراة النهائية على الترجي بهدف نظيف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما حصل نادي الزمالك علي كأس الكونفدرالية بعد الهزيمة أمام نهضة بركان في المغرب خلال المباراة النهائية بهدفين لهدف، ثم الفوز في القاهرة بهدف نظيف.