شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش ضد الإسماعيلي .. بسيونى يمنح لاعبيه راحة 16يوما بعد وداع الكأس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 أغسطس 2024 11:29 ص

منح عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه راحة 16 يوماً من التدريبات عقب خروج الفريق من كأس مصر فى مباراة ماراثونية أمام الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يبدأ الطلائع تدريباته 10 سبتمبر المقبل استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد بفترة إعداد قوية.

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي

تأهل فريق الإسماعيلى إلى نصف نهائى كأس مصر، بعد تغلبه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 10 - 9، بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، فى منافسات دور الـ8 ببطولة كأس مصر، على استاد جهاز الرياضة ، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

تقدم الطلائع بهدف نظيف سجله مهاجمه جودوين شيكا فى الدقيقة 29 ، قبل أن يدرك الإسماعيلى التعادل فى الدقيقة 90 بتوقيع لاعبه محمد عمار.

ومن المقرر أن يلتقي الاسماعيلى مع زد اف سى في دور نصف نهائي كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل.