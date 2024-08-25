شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتدرب مرتين فقط باستاد القاهرة قبل مواجهة الرأس الأخضر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت هيئة استاد القاهرة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن واتحاد الكرة برئاسة جمال علام على خوض التدريبات باستاد القاهرة مرتين فقط، قبل مواجهة الرأس الأخضر على نفس الملعب؛ وذلك بسبب الإصلاحات الخاصة بالعشب على الملعب الرئيسي.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراة منتخب مصر الوطني أمام الرأس الأخضر، لتقام 6 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في افتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.



ويواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي يوم 6 سبتمبر المقبل، على أن يواجه بوتسوانا يوم 10 من نفس الشهر.

وينطلق معسكر منتخب مصر بمشاركة 27 لاعبًا حسبما أعلن المدير الفني للفراعنة.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.