شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث مع رئيس الاتحاد الدولى لألعاب الماء إنشاء أول مركز عالمى للتأهيل بمصر والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء وأمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك لبحث دعم الاتحاد الدولي لألعاب الماء لمصر في إنشاء أول مركز تدريب للسباحة، والذي سيتم فيه تأهيل المدربين ليكونوا مدربين على مستوى احترافي ومؤهلين، كذلك سيتم من خلال هذا المركز تأهيل اللاعبين وانتقاء أفضل العناصر المحترفة وتأهيلها، بالإضافة إلى أن المركز العالمي المتوقع تنفيذه بدعم من الاتحاد الدولي للسباحة سوف يقوم بتقديم العديد من المنح التعليمية والتدريبية داخل وخارج مصر.

ورحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي وبوجوده بمصر، موضحاً أن اتحاد السباحة المصرية يعد من أكثر الاتحادات المصرية المسجل بها لاعبون ولاعبات لممارسة لعبة السباحة بمصر.

وأشار صبحي إلى أن مصر أصبحت الآن تمتلك حمامات السباحة في المدارس والتي تساعد على مزيد من انتشار اللعبة وممارستها بين جميع ومختلف الأعمار السنية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه لا يوجد بيت فى مصر لا يمارس أحد أفراد الأسرة للعبة السباحة، سواء على مستوى الممارسة أو المستوى الاحترافي.

واختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حديثه قائلا إننا نسير وفق رؤية القيادة السياسية والتي تواصل دعمها الدائم للرياضة المصرية على كافة المستويات، وهو ما ساعد مصر في التطور الكبير والملموس في المنشآت والبنية التحتية الرياضية والشبابية التي أصبحت مصر تمتلكها وتنظم عليها كبرى البطولات القارية والدولية.

وعلى هامش اللقاء شهد وزير الشباب والرياضة بمصاحبة رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية حفل افتتاح البطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب الماء والتي تستضيفها مصر حتى الـ28 من أغسطس الجاري بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.