شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: هتكلم ما تقلقوش بس كل حاجة ليها وقتها والان مع تفاصيل الخبر

علق أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بشكل غير مباشر، على الأحداث الجارية في الوقت الحالي حول مصيره مع القلعة البيضاء، ورغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب زيزو عبر استوري حسابه الرسمي على إنستجرام: "كل اللي بيحصل يبينلك قد ايه إحنا فاضيين، قد ايه الناس ما عندهاش حاجة واحدة مهمة في حياتها تعملها، الحياة دلوقتي عبارة عن اتنين قاعدين مع بعض بيفكروا هيكدبوا في إيه النهاردة، بيفكروا إزاي نفبرك أخبار ونولع الدنيا ونجيب ريتش، هتكلم ما تقلقوش بس كل حاجة ليها وقتها".