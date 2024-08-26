"الخامس تاريخياً".. صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية رفقة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية، رفقة الريدز في مختلف البطولات.

ونجح النجم المصري محمد صلاح، في قيادة فريق ليفربول لتحقيق الفوز على حساب برينتفورد اليوم، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني، في مرمى برينتفورد في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وبهدف صلاح في مرمى فريق برينتفورد اليوم، في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" اليوم، نجح في أن يصد إلى المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين ليفربول، على ملعب "أنفيلد.

ورفع صلاح رصيد إلى 118 هدفاً على ملعب الأنفيلد، متخطياً أسطورة الفريق روبي فاولر صاحب الـ 117 هدفاً.

ويأتي صلاح في المركز الخامس خلف كلاً من، إيان راش صاحب 185 هدفاً، روجر هانت 173 هدفاً، جوردون هوجستون 159 هدفاً وبيلي ليديل 137 هدفاً.

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