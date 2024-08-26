بالصور.. نجل كيم كارداشيان في أرض ملعب مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة ريال مدريد وبلد الوليد التي أقيمت أمس الأحد، تواجد الممثلة الأمريكية كيم كارداشيان في الملعب بجانب نجلها.

ونشرت كيم كارداشيان عبر حسابها الرسمي عبر منصة "إنستجرام" صور لنجلها الذي كان يصطحبه فينيسيوس أثناء دخول لاعبو ريال مدريد.

وظهر الممثلة الامريكية في صور أخرى بصحبة نجوم ريال مدريد مثل، فينيسيوس وكامافينجا وكورتوا ورئيس النادي بيريز.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد فاز على نظيره بلد الوليد بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية ضمن مواجهات الدوري الإسباني.

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