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مدرب ليفربول يكشف موقف كييزا من مواجهة نوتينجهام

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنجليزي، موقف الإيطالي فيديريكو كييزا من مواجهة نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم.


ومن المقرر مواجهة الريدز أنام نوتينجهام غدًا السبت ضمن منافسات البريميرليج.
وتحدث سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال: "فيما يتعلق بإصابة هارفي، فبالتأكيد هي بمثابة خيبة أمل كبيرة له ولنا، لم يلعب كثيرًا لكنه شارك في فترة ما قبل الموسم وقدم أداءً جيدًا حقًا".
وتابع مدرب الريدز تصريحاته: "بالطبع، لو كان لائقًا للعب كثيرًا لكنه لم يعد كذلك الآن، إنها فرصة لشخص آخر، إنها ضربة له ولنا لأن التوافر مهم في هذه المرحلة من الموسم، سيعمل بجد للعودة بأفضل طريقة".
بينما علق على موقف كييزا من مباراة الغد، فقال: "لقد تدرب كييزا 3 أو 4 مرات، لذا  دعونا نرى كيف سيفعل اليوم لأن لدينا أكثر من 20 لاعبًا للاختيار من بينهم".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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