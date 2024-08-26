ملف رياضة الخليج 365.. فوز ليفربول.. تكريم وسام أبو علي.. وعرض أوروبي لنجم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها فوز ليفربول على حساب برينتفورد، تكريم وسام أبو علي من فريقه السابق وعرض برتغالي لنجم الأهلي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد.

"بيفكروا إزاي نولع الدنيا".. أول رد من زيزو على تصريحاته المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي

رد لاعب الزمالك، أحمد مصطفى زيزو، على التصريحات المنسوبة إليه والمنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"تكريم خاص".. وسام أبو علي يظهر مجدداً رفقة فريق سيريس بالدوري السويدي (صور وفيديو)

حرص النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، على التواجد لمتابعة مباراة فريق السابق سيريس أمام يورجوردين، في إطار منافسات الدوري السويدي، خلال تواجده في السويد لقضاء عطلته. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

صلاح يسجل.. ليفربول يضرب برينتفورد بثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

انتهت مباراة ليفربول وبرينتفورد التي أقيمت اليوم الأحد، في ختام مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد العرض البرتغالي".. ماذا قدم أحمد نبيل كوكا رفقة النادي الأهلي؟

تلقى النادي الأهلي عرضاً رسمياً، لانتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد نبيل كوكا، إلى فريق ريو أفي البرتغالي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في دور الـ32 للكونفدرالية

نجح فريق الشرطة الكيني، في تخطي عقبة نادي البن الأثيوبي، في الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تميمة الحظ.. تاريخ مواجهات فريق جورماهيا منافس الأهلي مع الأندية المصرية

ضرب النادي الأهلي موعدا مع منافسه جورماهيا الكيني في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا 2024/25. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بجانب ولي العهد".. أحدث ظهور لكريستيانو رونالدو بالزي السعودي (صور)

حرص لاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو، على حضور فعاليات نهائي كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقام في المملكة العربية السعودية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي يواجه الزمالك في افتتاح الدوري المصري للكرة النسائية

أجريت اليوم الأحد قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية، لموسم 2024 - 2025 التي ستنطلق مطلع شهر أكتوبر المقبل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بالصور.. نجل كيم كارداشيان في أرض ملعب مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

شهدت مباراة ريال مدريد وبلد الوليد التي أقيمت أمس الأحد، تواجد الممثلة الأمريكية كيم كارداشيان في الملعب بجانب نجلها. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"لا أعرف كيف يفعل ذلك".. لاعب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح

تغنى لاعب ليفربول، كوناتي، بزميله في الفريق محمد صلاح عقب التسجيل في الفوز على برينتفورد بالدوري الإنجليزي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)