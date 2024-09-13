أنشيلوتي: فينيسيوس جونيور يجب ان يحاط بالحب من الجميع داخل ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - وجه كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد رسالة الى جماهير النادي الملكي وادارة النادي والاعبين بضرورة احاطة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بالكثير من المشاعر الطيبة خلال الفترة القادمة لو اراد الكل داخل ريال مدريد استعادة الاعب لتألقه .

وكان فينيسيوس جونيور قد ادلى بتصريحات حول العنصرية داخل اسبانيا وفي مدينة مدريد اثارت عواصف من الغضب ضد الاعب البرازيلي وجعلته في مرمى انتقادات الكثيرين من داخل نادي ريال مدريد قبل خارجه .

وقال كارلو انشيلوتي على هامش المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد مع ريال سوسيداد في الدوري الاسباني : فينيسيوس ليس في افضل حالاته لكنه مهم بالنسبة لنا ولاعب مؤثر للغاية . نحن لسنا في عجلة من امرنا معه فهو لاعب رائع ودائما يعطي افضل ما لديه للفريق و لا نتوقع دائما ان يكون كل لاعب في افضل حالاته كل وقت .

وعن مدى تأثره بالعرض الخرافي الذي تقدم به نادي الهلال السعودي لشرائه قال كارلو انشيلوتي : اتحدث يوميا مع فينيسيوس ولم نتحدث في هذا الامر مطلقا ولا اعرف ما اذا كان تم تقديم هذا العرض ام لا لكن ما اعرفه ان فينيسيوس يحب ممارسة كرة القدم كثيرا ويحب ريال مدريد لذلك مهما حدث خارج ارض الملعب فلن يؤثر مطلقا على تركيزه وما يجب فعله داخل الملعب .

واختتم كارلو انشيلوتي تصريحاته قائلا : لا يجب ان ننسى ان فينيسيوس منحنا لقبين لدوري ابطال اوربا ولذلك يجب ان يحاط بالحب من الجميع داخل ريال مدريد وان يعلم اننا معه في كل اوقاته .