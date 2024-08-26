شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد مواعيد انطلاق دورى المحترفين والقسمين الثانى والثالث والان مع تفاصيل الخبر

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة مواعيد بداية المسابقات للموسم الجديد، ومن المقرر أن ينطلق دورى المحترفين 25 سبتمبر المقبل، على أن ينطلق دورى القسم الثانى 7 أكتوبر المقبل، ودورى القسم الثالث 12 من نفس الشهر.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص 10% من مدخلاته المالية فى المرحلة المقبلة لصالح أندية القسمين الثانى والثالث، لدعم هذه الأندية لمواجهة التحديات التى تواجهها.



وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة صعود الفرق الثلاثة الأولى بدورى المحترفين الجديد إلى الدورى الممتاز مباشرة، حيث تم إلغاء فكرة مشاركة الفريق الثالث بدورى المحترفين فى دورة ترقى مع أوائل المجموعات بدورى القسم الثانى ب لتحديد الفريق المتأهل الثالث للدورى الممتاز كما كان الوضع فى الموسم الجديد.



وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن دورى القسم الثاني أ المعروف باسم دورى المحترفين سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.



وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن دورى القسم الثاني ب سوف يكون من 4 مجموعات فى الموسم المقبل، على أن يتحدد موعد انطلاق هذه المسابقات خلال الساعات المقبلة.