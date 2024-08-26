"بعد العرض البرتغالي".. ماذا قدم أحمد نبيل كوكا رفقة النادي الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تلقى النادي الأهلي عرضاً رسمياً، لانتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد نبيل كوكا، إلى فريق ريو أفي البرتغالي.

وكانت صحيفة ريكورد البرتغالي، أعلنت اليوم الأحد، تقديم نادي ريو أفي البرتغالي عرضاً رسمياً، للتعاقد مع لاعب النادي الأهلي أحمد نبيل كوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل مليون و200 ألف دولار.

ويعد أحمد نبيل كوكا من أبناء النادي الأهلي، حيث تدرج مع فرق الناشئين والشباب بالنادي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في سبتمبر 2021.

وشارك كوكا في 27 مباراة رفقة النادي الأهلي في الموسم الماضي بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد وتقديم تمريرتين حاسمتين.

وبشكل عام شارك كوكا مع النادي الأهلي، في 58 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل هدف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وحقق كوكا رفقة النادي الأهلي العديد من البطولات وصل عددهم إلى 8 بطولات، بواقع 3 ألقاب لبطولة كأس مصر ولقبين لكلا من الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري.

وعلى الصعيد الدولي شارك كوكا في مباراة واحدة رفقة المنتخب المصري، كانت أمام منتخب كرواتيا، في منافسات بطولة كأس العاصمة الدولية الودية، التي أقيمت في 26 مارس 2024.

وتواجد كوكا رفقة المنتخب الأوليمبي، في دورة الألعاب الأولمبية الماضية 2024، والتي حصل عليها منتخب مصر تحت 23 عاماً المركز الرابع.

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