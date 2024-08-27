شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يوافق على انتقال هشام عادل إلى الاتحاد السكندرى فى صفقة بيع نهائى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادي مودرن سبورت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن موافقة النادي على انتقال هشام عادل لاعب الفريق إلى الاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي خلال الميركاتو الصيفي المرتقب.

وكان مسؤولو مودرن سبورت قد وافقوا في وقت سابق على انتقال المغربي عبد الكبير الوادي إلى البنك الأهلي، حيث من المقرر أن يلتحق اللاعب بفريقه الجديد وذلك بعد وداع مودرن سبورت مسابقة كأس مصر.

في سياق متصل، استكمل مسئولو مودرن سبورت رحلة التعاقد مع الصفقات الجديدة للفريق، بعد حل أزمة مستحقات التونسي مروان الصحراوي، ورفع إيقاف القيد بشكل رسمي، بعدما تسلم النادي خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، يفيد بانتهاء الأزمة.

واقترب مودرن سبورت من ضم محمد فتحي حارس مرمى فريق الداخلية وذلك بعد تأكد رحيل محمود حمدي حارس مرمى الفريق إلى النادي المصري، كما حصل مودرن سبورت على توقيع عبد الرحمن شيكا لاعب طلائع الجيش، ونجح في ضم أحمد مصطفى لاعب سموحة مقابل محمد ربيعة في صفقة تبادلية.

ونجح مودرن سبورت في آخر جولة من الدوري بالفوز على الأهلي بهدفين لهدف، وأنهى الموسم في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بعدما حقق 14 انتصارا و12 تعادلا وتعرض لـ8 هزائم، وسجل لاعبو مودرن سبورت 40 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً كثاني أقوى خط دفاع في المسابقة مناصفة مع الأهلي.بينما ودع مودرن سبورت مسابقة كأس مصر 2023-2024، من الدور ربع النهائي عقب الهزيمة أمام زد بهدف نظيف.