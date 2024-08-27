شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لقياسات بدنية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقياسات بدنية، داخل مقر القلعة البيضاء، استعداداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأقيمت القياسات البدنية، تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال، وماريو تومليانوفيتش المعد البدني.

ومن المقرر أن تُستكمل غداً الثلاثاء القياسات البدنية والفحوصات الطبية، قبل استئناف التدريبات الجماعية، يوم الأربعاء المقبل، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، استعداداً للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني على الانتظام في معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية، بداية من يوم 29 أغسطس الجاري، استعداداً للموسم الجديد.