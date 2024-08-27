ملف الخليج 365.. الزمالك يقترب من بديل فتوح.. ومحترف مصري جديد في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الإثنين نستعرضها خلال السطور التالية:

مدرب كايزر تشيفز يوضح حقيقة مفاوضاتهم مع بيرسي تاو

كشف المدير الفني لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، نصر الدين النابي، حقيقة مفاوضاتهم مع لاعب الأهلي بيرسي تاو، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

بانسيرايكوس اليوناني يُعلن ضم ناشيء الزمالك

أعلن نادي بانسيرايكوس اليوناني التعاقد مع لاعب فريق 2005 بنادي الزمالك كريم حامد، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

للمرة الثانية.. لاعب الزمالك السابق يبتلع لسانه

شهدت مباراة بورفؤاد والجمارك، بلع حسام عرفات لاعب الزمالك السابق لسانه، عقب تدخل مع لاعب الفريق المنافس في اللقاء الودي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

محمد إبراهيم يرد على إمكانية عودته للزمالك

تحدث محمد إبراهيم الوافد الجديد على صفوف البنك الأهلي قادمًا من سيراميكا كليوباترا عن إمكانية عودته للزمالك، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

تقرير فرنسي يكشف موعد وصول محمود بنتايك لإتمام انتقاله للزمالك

كشف تقرير فرنسي موعد وصول الظهير الأيسر المغربي بصفوف سانت إيتيان محمود بنتايك إلى القاهرة لإتمام صفقة انتقاله للزمالك، للاطلاع على الموعد.. اضغط هنا

الزمالك يعلن موعد وصول جوميز للقاهرة لقيادة التدريبات

أعلن نادي الزمالك موعد وصول المدير الفني البرتغالي لفريقه جوزيه جوميز إلى القاهرة؛ لقيادة التدريبات، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

بعد الرحيل عن العربي.. العروض تنهال على عبد الرحمن جبنة (خاص)

رحل المصري، عبد الرحمن خالد الشهير بـ "جبنة"، عن فريق العربي الكويتي بعد فسخ العقد، بسبب تسلم النادي عقد يفيد بقيد اللاعب في نادي درجة رابعة مصري، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"لتعويض رحيل حجازي".. اتحاد جدة يتوصل لاتفاق مع مدافع برشلونة

كشف تقرير عن اقتراب حسم نادي اتحاد جدة السعودي لصفقة لتعويض رحيل مدافعه المصري الدولي أحمد حجازي لنادي نيوم خلال الانتقالات الصيفية الجارية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

مصدر يوضح سبب تأخر عودة الجزيري للانتظام مع الزمالك

كشف مصدر عن سبب تأخر عودة المحترف التونسي بصفوف الزمالك، سيف الجزيري، إلى القاهرة؛ استعداداً للانتظام بتدريبات فريقه، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

مصدر مقرب من الجزيري يوضح عبر الخليج 365 حقيقة عزمه فسخ التعاقد

نفى مصدر مُقرب من المحترف التونسي بصفوف الزمالك، سيف الجزيري، ما يتردد عن عزمه فسخ تعاقده مع النادي؛ لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

الخليج 365 يكشف موعد انضمام محمد عبد المنعم لنادي نيس

أنهى النادي الأهلي جميع الأمور الخاصة بانتقال المدافع محمد عبد المنعم لنادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

صحيفة فرنسية تكشف موعد وصول عبد المنعم لفرنسا

كشفت صحيفة "نيس ماتين" موعد وصول مدافع الأهلي، محمد عبد المنعم، إلى فرنسا استعدادا للانضمام لنادي نيس، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بسبب نقص الأوكسجين.. لاعبو فلامنجو يرتدون الأقنعة بين شوطي مباراة بوليفار (صور)

انتهت مباراة فلامنجو البرازيلي وبوليفار البوليفي التي أقيمت اليوم، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس ليبرتادوريس، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الأهلي يتعاقد مع إسراء السقا لحراسة مرمى فريق السيدات

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع حارسة المرمى، إسراء السقا، قادمة من مودرن سبورت في صفقة انتقال حر، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

سعود عبدالحميد يصل إيطاليا تمهيدا للانضمام لروما

وصل منذ قليل، السعودي سعود عبدالحميد، لاعب فريق الهلال، إلى إيطاليا تمهيدا لإنهاء إجراءات الانتقال لنادي روما، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"قطع الإجازة".. زيزو يتواجد داخل نادي الزمالك لهذا السبب

تواجد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، دخل مقر الأبيض منذ قليل، رفقة عدد من لاعبي الفريق، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا