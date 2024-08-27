شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. أول ظهور للتوأم حسام وإبراهيم حسن بقميص الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 27 أغسطس 2000، ظهر التوأم حسام وإبراهيم حسن بقميص الزمالك للمرة الأولى، وتمكنا من هز شباك المريخ السودانى فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة فى التصفيات العربية، وقاد التوأم الفريق الأبيض للفوز بهدفين مقابل هدف.



وفوجئ الجميع بانتقال التوأم حسام وإبراهيم حسن للزمالك فى صفقة انتقال حر هزت الوسط الرياضي، واستمرت أربع سنوات، هى الأفضل فى تاريخ القلعة البيضاء من حيث النتائج، حيث حققا مع الفريق 10 بطولات من أصل 11 بطولة حققها الزمالك فى تلك السنوات الأربعة.



لعب خلال تلك الفترة حسام حسن 107 مباريات، سجل خلالها 54 هدفا، بينما لعب إبراهيم حسن 82 مباراة وسجل 8 أهداف.

ومن الزمالك، انتقل التوأم إلى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين، ثم انتقل حسام حسن إلى الترسانة موسم 2006-2007، ثم الاتحاد بداية موسم 2007-2008، وفى نهاية ذلك الموسم بدأ التوأم مسيرتهما التدريبية حيث جاء حسام حسن مديرا فنيا، وإبراهيم مديرا للكرة لكلا من أندية المصرى فى أكثر من مناسبة، المصرية للاتصالات، الزمالك مرتين، الإسماعيلي، مصر المقاصة، الاتحاد السكندري، بيراميدز، سموحة، كما توليا تدريب منتخب الأردن الأول وحاليا يقود التوأم منتخب مصر الأول.