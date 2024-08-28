شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يرفض عرضاً خارجياً لبيع أرنولد إيبا والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسؤول مودرن سبورت، عرضاً خارجياً لبيع الكاميروني أرنولد إيبا لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي، وذلك نظراً لحاجة الفريق إلى خدماته خاصة بعد التخلي عن أكثر من لاعب خلال الأيام الماضية.

ويرتبط إيبا بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، مع مودرن سبورت، وشارك إيبا في 20 مباراة مع مودرن سبورت خلال الموسم المنقضي سجل خلالهم 7 أهداف.

كان مسؤولو مودرن سبورت وافقوا أيضاً على انتقال كل من، هشام عادل إلى الاتحاد السكندري والمغربي عبد الكبير الوادي إلى البنك الأهلي في صفقة بيع نهائي، وكان محمود حمدي حارس مرمى الفريق قد وقع هو الآخر على عقود انتقاله إلى النادي المصري.

ومن المقرر أن يخوض مودرن سبورت فترة إعداد استعداداً للموسم الجديد، في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الصفقات الصيفية الجديدة لتدعيم الفريق، حيث تعاقد مودرن سبورت حتى الآن مع عبد الرحمن شيكا لاعب الطلائع، وعدد من لاعبي القسم الثاني.

ونجح مودرن سبورت في آخر جولة من الدوري بالفوز على الأهلي بهدفين لهدف، وأنهى الموسم في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بعدما حقق 14 انتصارا و12 تعادلا وتعرض لـ 8 هزائم، وسجل لاعبو مودرن سبورت 40 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً كثاني أقوى خط دفاع في المسابقة مناصفة مع الأهلي، بينما ودع مودرن سبورت مسابقة كأس مصر 2023-2024، من الدور ربع النهائي عقب الهزيمة أمام زد بهدف نظيف.