الامارات | «دبي الدولية للجوجيتسو» تنطلق في نادي شباب الأهلي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وتستمر ثلاثة أيام في نادي شباب الأهلي بدبي، وتشهد حضوراً قوياً لنخبة من أبطال الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) انطلاق منافسات البراعم والأشبال في اليوم الأول، بينما يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الناشئين والأساتذة، ويتنافس لاعبو فئتي الهواة والمحترفين في اليوم الثالث.

وقال الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو فهد الشامسي: «تكتب البطولة فصلاً جديداً من التعاون المثمر بين الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث نشهد منافسات قوية بين نخبة من أقوى أبطال اللعبة في العالم. ويسرنا هذا الإقبال الكبير من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والعالمية على المشاركة، بما يعكس دورها في اختبار قدرات اللاعبين، فضلاً عن أهميتها في منح الفائزين بالمراكز الأولى عن كل فئة 600 نقطة تصنيفية، بما يعزز من فرصتهم للمنافسة على جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، الأمر الذي يضفي على البطولة قيمة كبرى ضمن أجندة الموسم».

وأضاف: «نحرص على تنظيم البطولات على مدار العام وتقديمها وفق أعلى معايير الجودة، وتأتي هذه البطولة لتمنح اللاعبين فرصة التنافس وسط أجواء حماسية والحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية لخوض الاستحقاقات القادمة، إلى جانب توفير تجربة تلبي تطلعات الجمهور من عشاق الجوجيتسو والأسر القادمة لتشجيع أبنائها في هذه البطولة الفريدة».

من جانبها، قالت مدربة نادي بني ياس للجوجيتسو مارينا روبيرو: «حرصنا على مشاركة عدد كبير من لاعبينا في مختلف الفئات في هذه البطولة، ونثق بقدرتهم على تقديم أداء جيد والفوز بالميداليات، حيث تدربوا بقوة على مدار الفترة الماضية. وأتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على مواصلة تنظيم البطولات المتميزة».

وتقول لاعبة نادي الوحدة حصة الشامسي، التي تتنافس في وزن 55 كغم فئة المحترفين: «جاهزون للمشاركة في البطولة، حيث خضنا معسكراً تدريبياً منذ أسبوعين لتكثيف تدريباتنا، وأتوقع أن تكون المنافسة قوية، وأنا على أتم الجاهزية للنزالات وأطمح للفوز بذهبية وإهدائها إلى نادي الوحدة وجمهوره».